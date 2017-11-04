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В "ЛНР" будут праздновать "бригадную годовщину"
04.11.2017 09:35
Сегодня, 4 ноября, в т.н. 2-м Армейском корпусе террористической группировки "ЛНР" готовятся праздновать "годовщину" "2-й отдельной мотострелковой бригады имени К.Е.Ворошилова".
"Хотя бригада считается основной и наиболее боеготовой в "2-м АК ЛНР", в реальности по итогам недавней проверки комиссией штаба 8-й армии ВС РФ, в данной бригаде было обнаружено множество проблем, ставящих под сомнение ее боеготовность. К примеру, повсеместно наблюдается неукомплектованность подразделений личным составом, в отдельных – до 40%", - сообщает группа "Информационное Сопротивление".
Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, Информационное сопротивление
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