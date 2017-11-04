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В ОРЛО нашли трупы на месте пожаров
04.11.2017 08:10
В течение суток, 3 ноября, на территории ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) было ликвидировано 5 пожаров. Два из них – со смертельным исходом.
Так, в с. Верхнешевыревка (Краснодонский район, ул. Гористая) в результате неосторожности хозяина при курении пожаром уничтожен матрац и домашние вещи на пл. 4 кв. м в жилом доме. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1964 г. р.
А в г. Перевальск, по ул. Гагарина, по предварительной причине, в результате короткого замыкания электроприбора, пожаром уничтожен пол на пл. 3 кв. м; повреждены комната на пл. 15 кв. м, мебель на пл. 6 кв. м в квартире жилого дома. На месте пожара обнаружен труп женщины 1939 г. р.
Теги: Донбасс, пожар, смерть, Луганская область, ОРЛО
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