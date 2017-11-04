Последние новости раздела
- В зоне АТО поймали удравшего украинского воина11:35
- На Луганщине насчитали три десятка взрывов11:24
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы10:28
- Луганщину уберегли от новых взрывов10:02
- В "ЛНР" будут праздновать "бригадную годовщину"09:35
- Расстрел Луганщины: полные данные08:55
- Боевики "ЛНР" не дают людям общаться с наблюдателями ОБСЕ08:28
- Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери08:17
- В ОРЛО нашли трупы на месте пожаров08:10
В зоне АТО поймали удравшего украинского воина
04.11.2017 11:35
Группа оперативного реагирования военной комендатуры г. Счастье (подконтрольная часть Луганщины) совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала 3 ноября военнослужащего, который находился в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, задержанного военнослужащего передадут в органы военной прокуратуры. Оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения оружия военной комендатуры.
"По месту службы указанный военнослужащий характеризуется отрицательно, к выполнению служебных обязанностей относится неудовлетворительно", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, Луганская область, военнослужащий, АТО, самоволка
Читайте также:
- Неплохие новости из зоны АТО (ВИДЕО)
- В зоне АТО за минувшие сутки погиб украинский военный, двое получили ранения
- Луганск отрезан от госреестров: все нотариальные и юридические операции приостановлены
- За минувшие сутки в зоне АТО среди военных погибших нет, один боец ранен
- Дело о расстреле борцов с контрабандой в зоне АТО: губернатор Луганщины прошел проверку на полиграфе
- В зоне АТО подорвался грузовик с украинскими бойцами
- Обстрелы Донетчины: официальные данные от СММ ОБСЕ11:56
- В Краматорске ищут "минера"11:39
- В зоне АТО поймали удравшего украинского воина11:35
- На Луганщине насчитали три десятка взрывов11:24
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- "Русский мир" во всей красе: оккупанты Донбасса превратили школу в военную базу10:56
- В разбитом Широкино решили ввести администрацию10:39
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы10:28
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска10:15
- Луганщину уберегли от новых взрывов10:02
- Обстрелы Донетчины: официальные данные от СММ ОБСЕ11:56
- В Краматорске ищут "минера"11:39
- В зоне АТО поймали удравшего украинского воина11:35
- На Луганщине насчитали три десятка взрывов11:24
- Миротворцы для Донбасса: Волкер будет биться за украинскую границу11:07
- "Русский мир" во всей красе: оккупанты Донбасса превратили школу в военную базу10:56
- В разбитом Широкино решили ввести администрацию10:39
- В оккупированном Донбассе исчезли гаубицы10:28
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска10:15
- Луганщину уберегли от новых взрывов10:02
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак