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За помощь в поимке убийцы депутата в Северодонецке обещают 100 тысяч
04.11.2017 12:37
Главное управление Национальной полиции в Луганской области выразило благодарность народному депутату Украины Сергею Шахову за готовность помогать следствию в раскрытии резонансного убийства депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского.
"Вчера, 3 ноября, на странице "ЛОТ вживую" в социальной сети Facebook появилась информация о том, что народный депутат Сергей Шахов готов вознаградить любого, кто сможет предоставить полноценную и правдивую информацию об убийстве Сергея Самарского суммой в 100 000 гривен", - сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Напомним, что на этой неделе стало известно об убийстве председателя фракции Блок Петра Порошенко Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.
Теги: Донбасс, депутат, Северодонецк, убийство, Луганская область
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