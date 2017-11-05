Луганщина пережила 14 обстрелов, прилетело более 30 мин

05.11.2017 13:08

Сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что большинство обстрелов за минувшие сутки пришлось на Луганское направление.



По словам полковника, российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли вчера позиции ВСУ на Луганщине. Все эти обстрелы были прицельные. По Новолуганскому и Попасной оккупанты былии из БМП. По Крымскому и Новоалександровке – из 120-мм минометов (выпустили 12 мин), по Новотошковскому и всё тому же Крымскому – из 82-мм минометов (выпустили 20 мин).



Украинские воины давали "ответку" из гранатометов и пулеметов.

Напомним, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса (по утренним данным пресс-центра штаба АТО) и 26 - по уточненным данным от Лысенко.



Также опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 5 ноября.