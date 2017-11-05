На Луганщине насчитали 40 взрывов

05.11.2017 10:44

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 4 ноября), в Луганской области стало больше нарушений режима прекращения огня, включая ориентировочно 40 взрывов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 15 взрывов).



Днем 3 ноября, находясь на окраине подконтрольного правительству с. Артема (26 км к северу от Луганска), члены патруля СММ слышали 18 взрывов в 10–15 км к северо-западу, оцененных как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.



Кроме того, наблюдатели слышали 6 взрывов неопределенного происхождения в 10 км к востоку и северо-востоку.



Ночью 3 ноября, находясь на восточной окраине подконтрольной правительству Станицы Луганской, команда СММ слышала 2 взрыва неопределенного происхождения, из которых один прогремел в 3–5 км к югу, а другой — на неустановленном расстояния к югу (установить, произошел каждый из них на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможным).



Ночью 3 ноября, находясь в 1 км к юго-востоку от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), команда СММ слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 3 км к востоку (по оценке, за пределами участка разведения).