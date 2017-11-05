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"Таможенники" из ОРЛО огласили громкие планы
05.11.2017 17:45
"Председатель" фейкового "государственного таможенного комитета" самопровозглашенной "ЛНР" Андрей Карпак заявил о начале разработки "системы электронного декларирования товаров".
По словам Карпака, недавно "таможенники" ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) подписали договор на разработку программного обеспечения. "На сегодняшний день наши программисты разрабатывают эти комплексы, - заявил "глава ГТК", уверяя, что внедрение данной системы позволит "минимизировать человеческий фактор".
Между тем, рядовые граждане "республик" продолжают недоумевать по поводу "границ" и "таможен" между как бы братскими "ДНР" и "ЛНР".
Теги: Донбасс, таможня, ЛНР, ОРЛО
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