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В ЛНР прекращено водоснабжение сел в Славяносербском районе
07.11.2017 14:15
Расположенная на подконтрольной Киеву территории Петровская насосная станция Попаснянского водоканала прекратила подачу воды на неподконтрольную территорию Луганщины. Об этом сообщил «начальник дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях МЧС Луганской народной республики» Вячеслав Третьяков.
«6 ноября без предупреждения остановлена подача воды из подконтрольной Украине Петровской насосной станции, вследствие чего прекращено водоснабжение населенных пунктов Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное и Обозное», − сказал Третьяков.
Теги: Донбасс, Луганская область, МЧС, водоснабжение, ЛНР, насосная станция
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