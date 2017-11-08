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“Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
Украина потеряла еще одного Героя - бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Антона Мышка. Он пал от рук оккупанта. Об этом сообщил известный украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, передает "Диалог.UA".
Трагедия случилась в ночь на 8 ноября в районе поселков Сокольники, Пришиб и Желобок. Мышко погиб на боевом задании, пытаясь остановить прорыв диверсионной группы "ЛНР". Он получил ранение головы, несовместимое с жизнью.
В ходе столкновения с диверсантами еще один украинский воин получил ранение. Он был экстренно госпитализирован с пробитым легким. “Задачу выполнено. Враг не прошел. Но сегодня за это заплачено очень высокую цену” - с горечью констатировал Цаплиенко, уточнив, что об окончании кровопролитной войны пока говорить не приходится.
Теги: Донбасс, ранение, ЛНР, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, диверсанты
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