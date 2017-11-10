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Луганщину расстрелали авиационными ракетами
Министерство юстиции Украины установило факты расстрела неуправляемыми авиационными ракетами "Точка" украинских пограничных постов и Луганского аэропорта в 2014 году.
Как пишут "Факты", об этом заявил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина. По его словам, среди доказательств участия РФ в боевых действиях на востоке Украины, которые Минюст представил в рамках дел в ЕСПЧ, удалось установить факты обстрелов украинской территории со стороны Российской Федерации.
"Помните, летом 2014 года появились слухи, что Луганский аэропорт обстреляли тактическим ядерным оружием? Этого, конечно, не было. Но наша погранслужба зафиксировала обстрелы тактическими ракетами "Точка" со стороны России… Запуски с той территории. Разнесли весь аэропорт", – отметил Лищина.
Он также сообщил, что установлен и факт расстрела неуправляемыми авиационными ракетами украинских погранпостов.
"Что касается обстрелов нашей территории еще до захода регулярной российской армии в конце августа (2014 год, – ред.), мы установили практически все факты. Оказывается, российские вертолеты не просто так тогда летали вдоль украинско-российской границы. Как минимум один раз они расстреляли неуправляемыми авиационными ракетами наши погранпосты. У нас есть подтверждение", – сказал Лищина.
Ранее сообщалось, что Украина подготовила для Европейского суда по правам человека в Страсбурге три отдельных графика с поминутной хронологией вторжения российских войск.
Теги: Россия, Донбасс, Луганская область, ракеты
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