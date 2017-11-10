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Луганск перепугался из-за какого-то хлопка
10.11.2017 13:50
Сотрудники т.н. "полиции" террористической группировки "ЛНР" предполагают, что в заброшенном здании близ Луганского автовокзала на улице Оборонной взорвалась петарда.
Ранее сегодня стало известно, что в заброшенном здании близ Луганского автовокзала произошел хлопок. Причем сначала об этом написали соцсети, где началась паника и появились предпооложения о "диверсентах" и "взрывчатке".
"Правоохранители" псевдореспублики уверяют, что следов сильного взрыва на месте происшествия они не обнаружили.
Ранее сегодня появились сообщения о том, что заминировано здание т.н. "МВД ЛНР".
В соцсетях пользователи пишут, то это – "подарки" от патриотов Украины, напоминая, что в "ЛНР" сегодня отмечается "День сотрудника органов внутренних дел".
Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ЛНР
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