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Архив - Луганская область

Луганск перепугался из-за какого-то хлопка

10.11.2017 13:50
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Луганск перепугался из-за какого-то хлопка

Сотрудники т.н. "полиции" террористической группировки "ЛНР" предполагают, что в заброшенном здании близ Луганского автовокзала на улице Оборонной взорвалась петарда.

Ранее сегодня стало известно, что в заброшенном здании близ Луганского автовокзала произошел хлопок. Причем сначала об этом написали соцсети, где началась паника и появились предпооложения о "диверсентах" и "взрывчатке".

"Правоохранители" псевдореспублики уверяют, что следов сильного взрыва на месте происшествия они не обнаружили.

Ранее сегодня появились сообщения о том, что заминировано здание т.н. "МВД ЛНР".

В соцсетях пользователи пишут, то это – "подарки" от патриотов Украины, напоминая, что в "ЛНР" сегодня отмечается "День сотрудника органов внутренних дел".



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ЛНР
 
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