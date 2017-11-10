Луганское направление: стрельба вслепую из запрещенных "стволов"

10.11.2017 13:08

За минувшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 14 вражеских обстрелов. При этом поздним вечером оккупанты, в очередной раз грубо нарушив достигнутые в Минске мирные соглашения, применили 122-мм ствольную артиллерию.



Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, после десяти вечера противник вслепую выпустил 20 снарядов с 122-мм гаубиц в сторону наших опорных пунктов вблизи Старого Айдара.



"Целью этой "акции", очевидно, было подавить морально-психологическое состояние защитников Украины, - отметил полковник. - Также вечером оккупанты несколько раз решились провести минометные обстрелы наших позиций неподалеку Крымского и Луганского, в общем выпустив 23 82-мм мины. Время от времени враг усиливал огонь стрельбой из станковых гранатометов. Украинские военнослужащие в большинстве своем не считали нужным отвечать на провокации боевиков, лишь однажды успокоив противника прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета".



Кроме того, в течение суток незаконные вооруженные формирования обстреливали на Луганщине из стрелкового оружия опорные пункты ВСУ в районе Донца, Трехизбенки, Золотого и Валуйского. Почти каждый раз захватчики получали адекватный ответ из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.



Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на начало сегодняшних суток.