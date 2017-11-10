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"Мэр" оккупированного Алчевска пойдет под суд
Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении так называемой "главы администрации города Алчевска" террористической организации "ЛНР".
В сообщении отмечается, что прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении участницы террористической организации "ЛНР", которой заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)
Расследованием установлено, что в декабре 2014 года гражданка Украины, действуя по предварительному сговору с другими лицами, инициировала и дала согласие на назначение себя на должность так называемого "главы администрации города Алчевска", расположенного на временно оккупированной части Луганщины.
В настоящее время соучастница террористов продолжает осуществлять обязанности должностного лица незаконно созданного органа власти "ЛНР", который является так называемым "органом исполнительной власти" указанной террористической организации.
Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении "мэра" проведена процедура специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.
Санкция ч. 1 ст. 109 УК Украины и ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, отмечает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Теги: Донбасс, Алчевск, суд, оккупация, ЛНР
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