Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Луганщине крутой спуск привел в больницу

10.11.2017 17:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Луганщине крутой спуск привел в больницу

В Попаснянский отдел полиции (подконтрольная часть Луганщині) поступило сообщение медиков о том, что в больницу с травмами головы в бессознательном состоянии был госпитализирован 46-летнюю местную жительницу.

При проведении проверки полицейские установили, что указанные телесные повреждения женщина получила на ул. Чехова г. Попасная, в результате падения с велосипеда во время крутого спуска. Данный факт зарегистрирован, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, полиция, травма, Попасная
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх