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На Луганщине вспыхнул гараж
10.11.2017 16:35
Сегодня, 10 ноября, в 10:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании частного гаража в пер. Соловьиный г. Кременная (подконтрольная часть Луганщины).
Прибывшие к месту вызова спасатели Государственной пожарно-спасательной части №21 ГУ ГСЧС Украины в Луганской локализовали возгорание в 10:30 и ликвидировали в 11:42.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причину огненного ЧП устанавливают специалисты.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели
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