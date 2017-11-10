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Снаряды, мины и гранаты нашли на Луганщине
10.11.2017 08:32
За прошедшие сутки, 9 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,83 га территории в Новоайдарском районе и г. Сватово на подконтрольной части Луганской области.
В течение четверга пиротехниками ГСЧС обнаружено и изъято 59 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 7 артиллерийских снаряда, 2 минометные мины, 7 ручных гранаты, 32 подрывники и 11 единиц других взрывоопасных предметов, сообщает сайт спасателей Луганщины.
Теги: Донбасс, Луганская область, мины, снаряды, пиротехники
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