В Луганске заминировали здание "МВД"

10.11.2017 10:50

В подконтрольном боевикам "ЛНР" Луганске аноним по телефону заявил о взрывчатке, якобы заложенной в здании "министерства внутренних дел" псевдореспублики.



"В настоящее время министерский квартал оцеплен, все помещения проверяются специалистами-взрывотехниками и полицейскими кинологами", - говорится в сообщении на сепаратистских информресурсах.



При этом отмечается, что "сотрудники МВД ЛНР находятся на своих рабочих местах" и "работают в штатном режиме".



Отметим, что сегодня в "ЛНР" отмечается "День сотрудника органов внутренних дел".