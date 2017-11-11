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Архив - Луганская область

33 взрывных опасности нашли на Луганщине

11.11.2017 09:13
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33 взрывных опасности нашли на Луганщине

На подконтрольной части Луганской области 10 ноября пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,31 га территории в Новоайдарском, Попаснянском, Станично-Луганском районах и г.Сватово.

В общем, за прошедшие сутки было обнаружено и изъято 33 единиц взрывоопасных предмета, а именно: 11 артиллерийских снарядов, 1 минометная мина, 1 ручная граната, 1 единица инженерных боеприпасов, 12 подрывников, 7 единиц других взрывоопасных предметов и 46 единиц патронов, сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, Луганская область, мины, снаряды, пиротехники
 
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