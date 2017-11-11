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Главарь "ЛНР" заявил, что без его согласия миротворцев на Донбассе не будет
Контингент миротворческих сил ООН не будет размещаться на территории Донбасса без согласия "властей" псевдореспублик. Об этом заявил главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий.
"Откройте мандат ОБСЕ и посмотрите, как, когда вводится миссия… Там обязательно должны присутствовать две стороны конфликта. В нашем случае сторонами конфликта является Украина, ЛНР и ДНР, поэтому для того, чтобы ввести любые миротворческие войска нужно согласие сторон конфликта, - привел свою версию Плотницкий. - Одной из таких сторон являемся мы, поэтому без нашего согласия, без нашего разрешения, на сегодняшний день ни одна миссия сюда зайти не сможет… Тем более, это очень дорогостоящее действие".
Напомним, что ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в очередной раз заявил о том, что Вашингтон считает, что вопрос возможного размещения в Донбассе контингента сил ООН должен решаться без участия т.н. "ЛНР" и "ДНР".
Официальный Киев также неоднократно подчеркивал, что не намерен вести переговоры с главарями "Л-ДНР", которые являются лишь марионетками РФ. Последняя и является участником конфликта, полыхающего с 2014-го на Донбассе. Правда, упорно этого не признаёт.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разработка проекта резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе находится на завершающей стадии. При этом отказался обсуждать возможную численность миссии, не подтвердив и не опровергнув названную в американских СМИ цифру, – 20 тыс. миротворцев.
Президент РФ Владимир Путин отказался комментировать сообщения СМИ о том, что США намерены предложить план по размещению 20 тысяч миротворцев в Донбассе.
Теги: Донбасс, ЛНР, миротворцы, Плотницкий
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