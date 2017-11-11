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Архив - Луганская область

Луганщину обстреляли семь раз

11.11.2017 09:17
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Луганщину обстреляли семь раз

За прошедшие сутки и после полуночи объединенные российско-террористические бандформирования семь раз нарушал "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.

В частности, в направлении села Троицкое и Екатериновка Попаснянского района пять раз применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По позициям воинов АТО вблизи пгт Станица Луганская и ст. Донец боевики дважды использовали 82-мм минометы и подствольные гранатометы, сообщает сайт Луганской облгосадминистрации.



Теги: Донбасс, Луганская область, боевики, обстрелы, минометы
 
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