Луганщину обстреляли семь раз

11.11.2017 09:17

За прошедшие сутки и после полуночи объединенные российско-террористические бандформирования семь раз нарушал "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



В частности, в направлении села Троицкое и Екатериновка Попаснянского района пять раз применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



По позициям воинов АТО вблизи пгт Станица Луганская и ст. Донец боевики дважды использовали 82-мм минометы и подствольные гранатометы, сообщает сайт Луганской облгосадминистрации.