Миссия выполнима? На Луганщине пытаются открыть КПВВ "Золотое"

11.11.2017 21:10

Несмотря на всяческое противление со стороны оккупантов Луганщины, власти подконтрольной территории не оставляют попыток открыть КПВВ "Золотое".



10 ноября делегация в составе представителей руководства Попаснянской райгосадминистрации, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обследовала возможные места размещения инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда у города Золотое.



Члены делегации осмотрели прилегающую к КПВВ территорию, где планируется устанавливать пункт обогрева, а также проехали на вероятное местоположение автобусной остановки, откуда будут курсировать автобусы.



Кроме того, был осмотрен расположенный неподалеку от остановки дом культуры, где можно будет размещать граждан, и местную поликлинику. Было решено провести необходимые подготовительные работы, в частности переоборудовать некоторые комнаты в ДК, и готовить документацию для обустройства автобусной остановки.



Ранее губернатор Луганщины Юрий Гарбуз напомнил, что решение о начале функционирования дорожного коридора "Стаханов-Золотое-Горное-Лисичанск" было принято трехстороннего контактной группой в Минске.



31 марта 2017-го украинская сторона после надлежащего обустройства КПВВ проинформировала международные организации о начале его работы. Однако представители незаконных вооруженных формирований не пропустили транспорт и пешеходов через свой блокпост, и движение восстановлено не было.



Сорвали оккупанты открытие КПВВ "Золотое" и 20 октября текущего года.



Напомним, что на данный момент в Луганской области действует (и то исключительно как пешеходный) всего один КПВВ – у Станицы Луганской.