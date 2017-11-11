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На Луганщине школьников приучают к автоматам и пистолетам
Офицеры Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, которые работают на Луганском направлении, продолжают проводить уроки по военно-патриотическому воспитанию.
В течение двух дней офицеры ГВС с учениками 7-9 классов ОШ №18 города Северодонецк рассматривали вопрос о необходимости соблюдения мер безопасности с оружием.
В течение урока был предоставлен последовательный инструктаж по разборке и сборке автомата АК-74 и пистолета Макарова. После этого, каждый ученик продемонстрировал полученные знания на практике и попробовал себя в роли военнослужащего, сообщает мобильная пресс-группа ОТГ "Луганск".
Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.
Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, школьники
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