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В "ЛНР" решили добывать золото
11.11.2017 21:43
На оккупированной части Луганщины планируют в 2018 году начать промышленную разработку золоторудного месторождения. Об этом заявил главарь террористической группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий.
"Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места... И мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта, - заявил Плотницкий. - Попробуем добывать наше золото".
Известно, что пригодное для добычи золота месторождение золотосодержащей руды расположено у села Бобриково Антрацитовского района на временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины.
Теги: Донбасс, золото, ЛНР, Плотницкий
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