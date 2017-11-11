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В ОРЛО сгорели диваны
11.11.2017 07:45
В течение минувших суток на территории ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) ликвидирован один пожар.
В Перевальском районе, в пос. Горняцкий, по ул. Цимлянская, от неосторожности квартиросъемщика при курении возник пожар. Огнем уничтожено два дивана и домашние вещи на площади 4 кв.м. в квартире жилого дома. О пострадавших не сообщается.
Теги: Донбасс, пожар, Луганская область, ОРЛО
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