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Архив - Луганская область

8 человек в саперных костюмах: новости о разминировании Донбасса

12.11.2017 21:50
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8 человек в саперных костюмах: новости о разминировании Донбасса

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), наблюдатели зафиксировали работы по разминированию Луганской области.

Так, представители СММ ОБСЕ видели, как 8 человек в саперных костюмах и 4 транспортных средства международной организации по разминированию находились на обочине дороги примерно в 1,5 км к западу от подконтрольного правительству пгт Мирная Долина (67 км к северо-западу от Луганска).



Теги: Донбасс, Луганская область, разминирование, СММ ОБСЕ
 
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