Последние новости раздела
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- Аналитик: "процесс миротворцев" для Украины идет правильно, а Трамп "зарывает себя" отношением к Путину07:04
- В "ЛНР" решили добывать золото21:43
- Миссия выполнима? На Луганщине пытаются открыть КПВВ "Золотое"21:10
- Главарь "ЛНР" заявил, что без его согласия миротворцев на Донбассе не будет20:38
- "Ихтамнет": главарь "ДНР" наградил военное руководство России19:59
- В зоне АТО – 11 обстрелов, били зенитка и минометы18:59
Горели Луганск и Брянка
12.11.2017 08:23
Два пожара зафиксировано за минувшие сутки в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).
Так, в г. Луганск, на кв. Волкова, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, горел мусор на пл. 8 кв. м в колодце теплотрассы ЛГКП "Теплокоммунэнерго".
А в г. Брянка на ул. Беренга в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, пожаром уничтожена крыша на пл. 36 кв. м, перекрытие на пл. 36 кв. м, бытовой мусор на пл. 30 кв. м в бросовом доме, 2 бросовых сарая на пл. 18 кв. м.
Теги: Донбасс, Луганск, пожар, ОРЛО
Читайте также:
- В Луганске горел дом: пять человек пострадали
- В Луганске горит гофротарный комбинат. Есть пострадавшие
- В Луганске пьяный боевик устроил пожар в многоэтажном доме (ВИДЕО)
- Больницам Луганска фонд подарил новое оборудование
- В "ЛНР" сгорел единственный пассажирский поезд
- Во время пожара в пятиэтажке пострадали трое. Спасены 33 человека
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"07:12
- Аналитик: "процесс миротворцев" для Украины идет правильно, а Трамп "зарывает себя" отношением к Путину07:04
- В "ЛНР" решили добывать золото21:43
- Миссия выполнима? На Луганщине пытаются открыть КПВВ "Золотое"21:10
- В Лимане изъяли пистолет и гранаты20:50
- Главарь "ЛНР" заявил, что без его согласия миротворцев на Донбассе не будет20:38
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Трампа критикуют за отношение к Путину08:08
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"07:12
- Аналитик: "процесс миротворцев" для Украины идет правильно, а Трамп "зарывает себя" отношением к Путину07:04
- В зону АТО прибудет иностранный "десант"22:00
- В "ЛНР" решили добывать золото21:43
- Эхо оккупации Крыма: в Киеве прошла акцию в поддержку детей политзаключенных21:29
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- Путин о миротворцах для Донбасса: Я такого не знаю
- Трагедия в Иловайске: легендарный комбат из АТО озвучил сенсационную версию
- В Донецке снова заработал супермаркет "Эльдорадо"