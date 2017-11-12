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Архив - Луганская область

Луганщину освободили от 36 опасностей

12.11.2017 08:51
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Луганщину освободили от 36 опасностей

За прошедшие сутки, 11 ноября, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,74 га территории в Новоайдарском, Станично-Луганском районах и в г. Сватово на подконтрольной части Луганской области.

Как сообщает сайт спасателей Луганщины, в субботу было обнаружено и изъято 36 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 13 минометных мин, 7 ручных гранат, 1 единицу инженерных боеприпасов, 11 подрывников, 2 единицы других взрывоопасных предметов и 42 единицы патронов.



Теги: Донбасс, Луганская область, граната, мины, пиротехники
 
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