На Луганщине бились с огнем

12.11.2017 07:43

Две пожарных автоцистерны и семь спасателей боролись с пожаром, который охватил сарай и летнюю кухню в селе Новокраснянка (Старобельский район, подконтрольная часть Луганщины).



Сообщении об огненном ЧП на ул. Димирова поступло в 11:40. В 12:16 пожар локализован, в 14:20 - ликвидирован.



Наиболее вероятная причина происшествия - короткое замыкание электропроводки, сообщает сайт ГУ ГСЧС Украины на Луганщины.