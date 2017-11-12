На Луганщине ищут красавиц

12.11.2017 12:12

На подконтрольной части Луганской области планируют провести конкурс красоты "Мисс Луганщина-2017".



Организаторы Конкурса (управление молодежи и спорта облгосадминистрации, Луганский областной центр поддержки молодежных инициатив и социальных исследований, а также общественная организация "Северодонецкая Ассоциация Молодежных Инициатив" г. Северодонецк) заявили, что его целью является "формирование в молодежной среде позитивного образа молодой девушки, демонстрирующей здоровый образ жизни, естественную женскую красоту, высокий интеллектуальный и творческий уровень, социальную активность".



Конкурс будет проводиться в 3 этапа.



1-й этап. Отборочный тур. Кастинг.



Дата проведения кастинга по городам и населенным пунктам:



18 ноября: Новоайдар, Счастье, Станица Луганская;

19 ноября: Меловое, Беловодск, Старобельск;

25 ноября: Рубежное, Кременная, Сватово;

26 ноября: Попасная, Лисичанск;

2 декабря: Северодонецк.



Финальный кастинг: 3 декабря 2017 г.. Северодонецк.



2-й и 3-й этап - репетиция и финальная часть, которая состоится 15 - 16 декабря 2017 в 19:00 в Луганском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре (г. Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 21).



Телефон для справок 0504767526