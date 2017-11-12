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Архив - Луганская область

На Луганщине обучение переселенцев поставили на поток

12.11.2017 20:54
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На Луганщине обучение переселенцев поставили на поток

В Лисичанске (подконтрольная часть Луганской области) с 7 ноября работает центр для переселенцев и жителей города. Здесь обучают всех желающих парикмахерскому и швейному делу, а также предоставляют соответствующие сертификаты, с которыми люди могут устроиться на работу или даже открыть собственное дело.

"В данный момент мы обучили швейному и парикмахерскому делу 20 человек шей и 20 парикмахеров. Еще обучим 20 – компьютерные курсы. Но это направление для старшего поколения, чтобы могли как-то в ногу со временем жить", – рассказала волонтер Наталья Будник в видеосюжете "Первая полоса".

Всего таких помещений в Луганской области три. Их предоставил Красный крест, а инициативная группа "Путь содействия" при поддержке Норвежского совета по делам беженцев собственными силами сделали ремонт и оборудовали всем необходимым для обучения.

Обучают людей профессиональные швеи и парикмахеры.

Волонтеры нацелены не только на создание условий для обучения людей разного возраста, но и на помощь для адаптации в новой среде тем, кто попал в сложную ситуацию.



Теги: Донбасс, Луганская область, переселенцы, обучение
 
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