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Архив - Луганская область

Плотницкий о повышении тарифов: у многих есть такое желание

12.11.2017 19:01
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Плотницкий о повышении тарифов: у многих есть такое желание

Главарь пророссийской группировк "ЛНР" Игорь Плотницкий уверяет, что "власть" псевдореспублики не планирует повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году. Пока...

"Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, никаких, скажем, ситуаций, которые потребуют такого резкого повышения, тем более, что все цены сезонные. Пока ни я, ни совмин, ни наш минфин не планировали повышения, - завил Плотницкий. - Хотя, не скрою, у многих министров есть такое желание – это самый быстрый путь получения денег, но пока решили, что так не будет, то есть повышения не ожидается".



Теги: Донбасс, тарифы, ЛНР, Плотницкий
 
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