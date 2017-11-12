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Архив - Луганская область

Северодонецк: полиция усилилась после череды убийств

12.11.2017 17:25
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Северодонецк: полиция усилилась после череды убийств

В Северодонецке (подконтрольная часть Луганщины, где сейчас сосредоточены областные власти) после трех убийств, совершенных в течение нескольких дней, полиция перешла на усиленный режим работы. Около 300 правоохранителей ежедневно выходят патрулировать улицы города.

Как отмечает radiosvoboda, в полиции заявляют, что ситуация сложная, но контролируемая. Также, правоохранители заявляют, что их работе в Северодонецке могла бы сильно помочь система "безопасный город", но решение о ее внедрении зависло в стенах горсовета.

Три убийства, нападение с ножом на патрульного полицейского, разгуливание по улицам города с гранатой – это далеко не полный список правонарушений, зафиксированных в Северодонецке меньше чем за неделю. Прямо городе сотрудники СБУ задержали двух диверсантов, которые планировали взрывы возле административных зданий, а также военных объектов.

По словам заместителя начальника главного управления национальной полиции в Луганской области Юрия Слухаенко, ситуация в городе, как и в регионе в целом, последние годы сложная. Дает о себе знать близость зоны АТО. Но говорить о всплеске преступности, по его мнению, не стоит. Преступления совершались и ранее, просто последние события получили общественный резонанс. Тем не менее, в полиции решили усилить общественную безопасность.

Сейчас ежедневно патрулировать улицы города выходят до 300 правоохранителей. Также, по словам Юрия Слухаенко, полицейским сильно помогло бы внедрение в Северодонецке системы "безопасный город". Опыт других городов показывает эффективность такой системы.

"Приведу один пример такой. Резонансное убийство мэра в Старобельске. Оно было раскрыто по первоначальной информации, полученной с камер видеонаблюдения. Эффективность доказана тысячу раз. Необходимо внедрять систему видеонаблюдения. Этим нужно было заниматься еще вчера. К сожалению, есть трудности в организации работы местных органов власти в Северодонецке", – рассказал Юрий Слухаенко.

Внедрить систему "безопасный город" в Северодонецке планировали в этом году. По словам заместителя городского головы Алексея Яроша, программа была принята и за нее проголосовали депутаты. Однако нужно еще на сессии внести изменения в бюджет города, чтобы выделить деньги. А с этим долгое время были проблемы из-за политической борьбы в депутатском корпусе. Тем не менее, Алексей Ярош считает, что в ближайшее время сессия состоится и депутаты проголосуют за финансирование программы.

"В бюджете 2017 года эта программа принималась, и в этом году мы должны ее принять. После всех наших резонансных случаев (убийство депутата Северодонецкого горсовета Сергея Самарского – ред.), я не вижу, у кого может не подняться рука, чтобы за это проголосовать", – отмечает Алексей Ярош.

Тем временем, гражданский активист Северодонецка Сергей Пятница считает, что внедрение системы "безопасный город", а также усиление мер полицейскими, не сможет в корне изменить ситуацию. По его словам, важно поменять отношение обычных граждан к вопросам безопасности. Он также считает, что не нормально, когда ночью в городе освещаются только несколько центральных улиц.



Теги: Донбасс, Северодонецк, убийство, полиция
 
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