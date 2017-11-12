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Архив - Луганская область

В "ЛНР" главари почти одновременно заявили о возврате в Украину и не возврате в Украину

12.11.2017 11:11
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В "ЛНР" главари почти одновременно заявили о возврате в Украину и не возврате в Украину

Журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский рассказал о противоречивых заявлениях главарей оккупированной части Луганщины.

Как отмечает Денис, с разницей в один день представитель террористической группировки "ЛНР" в минской переговорной группе Владислав Дейнего (он же "и.о. министра иностранных дел" псевдореспублики) заявил: "ЛНР вернется в состав Украины, другого пути не существует".

А буквально вчера главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий выдал: "Я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет".

"Который год пытаюсь "услышать Донбасс", и всё время слышу только вот такое. Завтра еще небось выяснится, что кто-то из этих двоих - предатель и агент хунты", - пишет Казанский на своей странице в Фейсбуке.



Напомним, что опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске.

Ранее мы сообщали, что Плотницкий, в очередной раз попрал минские договоренности,  заявив, что оккупированная часть Луганщины не намерена возвращаться в состав Украины. 

Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем "руководстве" псевдореспублики, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц. 



Теги: Украина, Донбасс, ЛНР, Плотницкий, оккупанты, Дейнего
 
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