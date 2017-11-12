- В "ЛНР" главари почти одновременно заявили о возврате в Украину и не возврате в Украину11:11
- Что подешевело в ОРЛО: версия оккупантов10:59
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Луганщину освободили от 36 опасностей 08:51
- Горели Луганск и Брянка08:23
- Что-то рвануло в ОРЛО07:52
- На Луганщине бились с огнем07:43
- Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий07:29
В "ЛНР" главари почти одновременно заявили о возврате в Украину и не возврате в Украину
Журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский рассказал о противоречивых заявлениях главарей оккупированной части Луганщины.
Как отмечает Денис, с разницей в один день представитель террористической группировки "ЛНР" в минской переговорной группе Владислав Дейнего (он же "и.о. министра иностранных дел" псевдореспублики) заявил: "ЛНР вернется в состав Украины, другого пути не существует".
А буквально вчера главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий выдал: "Я всегда говорил и говорю, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет".
"Который год пытаюсь "услышать Донбасс", и всё время слышу только вот такое. Завтра еще небось выяснится, что кто-то из этих двоих - предатель и агент хунты", - пишет Казанский на своей странице в Фейсбуке.
Напомним, что опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске.
Ранее мы сообщали, что Плотницкий, в очередной раз попрал минские договоренности, заявив, что оккупированная часть Луганщины не намерена возвращаться в состав Украины.
Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем "руководстве" псевдореспублики, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц.
Теги: Украина, Донбасс, ЛНР, Плотницкий, оккупанты, Дейнего
- Недобитого Плотницкого зовут в суд
- Плотницкий перенес выборы вслед за Захарченко
- Тымчук назвал поднятие минимальных зарплат в Украине мощным ударом по "ЛДНР"
- Главарь "ЛНР" сравнил ситуацию на Донбассе с сагой о Гарри Поттере. Ему советуют: лучше - "Репка"
- Главаря ЛНР заподозрили в шизофрении
- Плотницкий заявил, что они с Захарченко готовы к встрече с Савченко
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"11:18
- В "ЛНР" главари почти одновременно заявили о возврате в Украину и не возврате в Украину11:11
- Что подешевело в ОРЛО: версия оккупантов10:59
- В Мариуполе изнасиловали несовершеннолетнюю10:40
- На Донеччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки10:23
- Прифронтовая Авдеевка хочет льгот10:10
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- В "ДНР" "забрали" часы у представителей российского Генштаба09:32
- В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов08:56
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"11:18
- В "ЛНР" главари почти одновременно заявили о возврате в Украину и не возврате в Украину11:11
- Что подешевело в ОРЛО: версия оккупантов10:59
- Российские лже-миротворцы у украинской границы: появился комментарий из РФ10:55
- В Мариуполе изнасиловали несовершеннолетнюю10:40
- Мнение: КНДР, Сирия и Украина - это "голубые фишки" геополитической борьбы за господство над миром10:29
- На Донеччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки10:23
- Прифронтовая Авдеевка хочет льгот10:10
- Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске09:53
- В Луганской области ночью пылало сено09:41
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса
- Путин о миротворцах для Донбасса: Я такого не знаю
- Прояснилась ситуация с законом о реинтеграции Донбасса