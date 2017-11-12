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Архив - Луганская область

В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов

12.11.2017 08:56
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В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов

За прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования шесть раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на подконтрольной части Луганщины.

В частности, в направлении города Попасная, сел Новоалександровка и Екатериновка трижды велся обстрел из БМП и стрелкового оружия.

По позициям ВСУ вблизи села Крымское Новоайдарского района трижды применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает сайт Луганской ОГА.

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.



Теги: Донбасс, Луганская область, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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