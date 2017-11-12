В подконтрольной части Луганской области стреляли у четырех населенных пунктов

12.11.2017 08:56

За прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования шесть раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на подконтрольной части Луганщины.



В частности, в направлении города Попасная, сел Новоалександровка и Екатериновка трижды велся обстрел из БМП и стрелкового оружия.



По позициям ВСУ вблизи села Крымское Новоайдарского района трижды применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает сайт Луганской ОГА.



По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.