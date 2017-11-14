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Болезненные вывоз и ввоз: В «ЛНР» готовят к запуску Алчевский металлургический комбинат
В «ЛНР» более трех месяцев работают над запуском Алчевского металлургического комбината. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов, отвечая на вопрос жителя Алчевска, когда заработает АМК, заявил «глава республики» Игорь Плотницкий.
«Я думаю, что в ближайшее время вы увидите решение по Алчевскому металлургическому комбинату. Решение будет, естественно, в пользу нашего народа. Комбинат будет работать в более лучшем режиме. Потому что на сегодняшний день вопрос не в том, чтоб его запустить, его запустить – это только полбеды. Вопрос в том, что есть вещи, которые требуют более глубокой проработки, более глубокого системного анализа. Если мы запускаем АМК, нам нужна дополнительная генерация электричества, достаточно большая», – сказал он.
По его словам, работа над запуском Алчевского металлургического комбината ведется более трех месяцев. «У нас есть все расчеты, у нас есть понимание, как мы будем закрывать недостаток электричества, чтобы это не сказалось на наших жителях и на промышленности в целом. Кроме того, АМК – это не просто завод, который дает продукцию, он еще требует сырье. Вот вопросы доставки сырья и вывоз продукции – это на сегодняшний день достаточно болезненные вещи, потому что понятно, что реализация на территории Украины невозможна. Это все понимают, и мы этого тоже не скрываем», – утверждает Плотницкий.
Он также убеждает, что запуск Алчевского металлургического комбината находится на завершающей стадии. «Если АМК выйдет на мощность хотя бы 80%, а он может на нее выйти легко, то продукция, которая будет реализовываться АМК, остановит все остальное – у нас пропускная способность дорог не настолько большая (и ЛНР, и ДНР) на вывоз. Поэтому стоит вопрос дополнительно о транспорте и транспортировке. Он тоже в завершающем процессе реализации. Поэтому я не хочу, как говорится: "А вот я забрал этот завод!" Это не проблема, проблема, что будет дальше… Потерпите еще немного, все действительно в завершающей стадии», – говорит Плотницкий.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, Алчевск, предприятие, запуск, ЛНР
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