Боевики нанесли удар по Попасной

18.11.2017 18:26

В результате обстрела ранен ребенок. Боевики обстреляли Попасную. Об этом сообщил замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко, передает segodnya.ua.

"В результате малолетняя местная жительница получила ранения левой стопы. Повреждены два дома и линия электропередачи – 128 домов были обесточены. По состоянию на 14:00 электроснабжение полностью восстановили", – рассказал Клименко.

Кроме того, добавил он, за прошедшие сутки боевики девять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

Напомним, в течение дня 17 ноября боевики вели наиболее активные обстрелы на Луганском направлении, используя минометы крупного калибра.

Кроме того стало известно, что в тылу восточнее своих передовых позиций боевики оборудуют ряд опорных пунктов на окраине Горловки непосредственно в черте города.

Вместе с тем появилась информация, что за минувшую неделю подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 12 человек.