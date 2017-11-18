Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела

18.11.2017 15:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела

В оккупированном Луганске сложилась крайне опасная ситуация, которая грозит главе "ЛНР" Игорю Плотницкому переворотом и свержением.

Об этом сообщают информированные пользователи социальных сетей, открывая неизвестные подробности вокруг противостояния главы "МВД ЛНР" Игоря Корнета с руководством "республики". Известно, что Корнет не покидает пределы собственного кабинета в Луганске, опасаясь покушения и ареста, сообщает "Диалог.UA". В случае, если ему удастся переманить на собственную сторону военных, в "республике" произойдет настоящий военный переворот со смещением Плотницкого. При этом до конца не известно, кого именно поддерживают местные военные и Кремль. Однако количество компромата на Плотницкого, который за последнее время был "слит" в Интернет, с высокой долей вероятности говорит о будущей "ликвидации" боевика и отстранения от власти.



Теги: Донбасс, приговор, ЛНР, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх