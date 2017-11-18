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"Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела
В оккупированном Луганске сложилась крайне опасная ситуация, которая грозит главе "ЛНР" Игорю Плотницкому переворотом и свержением.
Об этом сообщают информированные пользователи социальных сетей, открывая неизвестные подробности вокруг противостояния главы "МВД ЛНР" Игоря Корнета с руководством "республики". Известно, что Корнет не покидает пределы собственного кабинета в Луганске, опасаясь покушения и ареста, сообщает "Диалог.UA". В случае, если ему удастся переманить на собственную сторону военных, в "республике" произойдет настоящий военный переворот со смещением Плотницкого. При этом до конца не известно, кого именно поддерживают местные военные и Кремль. Однако количество компромата на Плотницкого, который за последнее время был "слит" в Интернет, с высокой долей вероятности говорит о будущей "ликвидации" боевика и отстранения от власти.
Теги: Донбасс, приговор, ЛНР, Плотницкий
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