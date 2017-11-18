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Архив - Луганская область

Северодонецк и Старобельск могут отключить от водо- и теплоснабжения

18.11.2017 19:24
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Северодонецк и Старобельск могут отключить от водо- и теплоснабжения

20 ноября энергетики обесточат Старобельск и Северодонецк (Луганская обл.), если те не погасят долги. Об этом заявил генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай, передает dnews.dn.ua.

По его словам 26 млн. грн задолжала Северодонецкая ТЭЦ.

Кроме Северодонецка, «ЛЭО» может произвести отключения водоканалов и в других городах.

Что касается Северодонецкой ТЭЦ, то по словам Владимира Грицая, – это один из основных должников «ЛЭО».

«На сегодняшний день температурный режим на улице позволяет отключать. Если не будет оплатят, то с понедельника это вполне возможно», – предупредил руководитель «ЛЭО».

По его словам, Сватовский водоканал на данный момент подключен под гарантии оплаты, а Кременской так и остается отключенным.

В числе должников он назвал подразделения ВСУ, которые дислоцированы в области.



Теги: Донбасс, Северодонецк, Старобельск, Луганская область, ТЭЦ, ВСУ, долги
 
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