Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Наблюдатели рассказали о загадочных взрывах в "ЛНР"

19.11.2017 18:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наблюдатели рассказали о загадочных взрывах в "ЛНР"

Инцидент произошел на окраине Золотого. Международные наблюдатели стали свидетелями загадочных взрывах на оккупированных территориях. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает segodnya.ua.

Согласно отчету, 17 ноября на блокпосту т.н. "ЛНР" на южной окраине города Золотое (60 км к западу от Луганска) за пределами участка разведения члены патруля СММ слышали два взрыва неопределенного происхождения в 5–8 км к западу.

"На восточной окраине подконтрольного правительству Золотого (за пределами участка разведения) наблюдатели видели мобильный блокпост, на котором стояла бронированная машина (типа БРДМ) камуфляжной расцветки с надписью "Батальон "Луганск" и 7 вооруженных мужчин в одежде военного типа, которые останавливали и осматривали гражданские транспортные средства, ехавшие со стороны участка разведения", – рассказали наблюдатели.



Теги: Донбасс, ОБСЕ, блокпост, ЛНР, АТО, ВСУ, взрывы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх