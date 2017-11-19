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Наблюдатели рассказали о загадочных взрывах в "ЛНР"
Инцидент произошел на окраине Золотого. Международные наблюдатели стали свидетелями загадочных взрывах на оккупированных территориях. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает segodnya.ua.
Согласно отчету, 17 ноября на блокпосту т.н. "ЛНР" на южной окраине города Золотое (60 км к западу от Луганска) за пределами участка разведения члены патруля СММ слышали два взрыва неопределенного происхождения в 5–8 км к западу.
"На восточной окраине подконтрольного правительству Золотого (за пределами участка разведения) наблюдатели видели мобильный блокпост, на котором стояла бронированная машина (типа БРДМ) камуфляжной расцветки с надписью "Батальон "Луганск" и 7 вооруженных мужчин в одежде военного типа, которые останавливали и осматривали гражданские транспортные средства, ехавшие со стороны участка разведения", – рассказали наблюдатели.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, блокпост, ЛНР, АТО, ВСУ, взрывы
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