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Архив - Луганская область

Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин

21.11.2017 15:29
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Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин

По данным украинской разведки, в ОРДЛО боевики продолжают совершать преступления и правонарушения против гражданского населения, сообщает donpress.com.

Так, в ГУР МОУ отмечают: «В частности, вчера, 20 ноября, в Луганске боевик одного из тыловых подразделений т.н. 2 АК пытался ограбить продуктовый магазин, с применением огнестрельного оружия и гранаты.

Сейчас главари боевиков пытаются ввести в заблуждение местное население о прохождении службы этим преступником в составе российских оккупационных войск, уволив его задним числом».



Теги: Донбасс, магазин, ограбление, оружие, разведка, боевик, ДНР, ГУР
 
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