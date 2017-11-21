Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин

21.11.2017 15:29

По данным украинской разведки, в ОРДЛО боевики продолжают совершать преступления и правонарушения против гражданского населения, сообщает donpress.com.

Так, в ГУР МОУ отмечают: «В частности, вчера, 20 ноября, в Луганске боевик одного из тыловых подразделений т.н. 2 АК пытался ограбить продуктовый магазин, с применением огнестрельного оружия и гранаты.

Сейчас главари боевиков пытаются ввести в заблуждение местное население о прохождении службы этим преступником в составе российских оккупационных войск, уволив его задним числом».