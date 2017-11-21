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“Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”
В центре оккупированного Луганска на всех перекрестках стоят “милиционеры” и вооруженные боевики “ЛНР”. Оцеплен район от улицы Коцюбинского до Нимцовки. Взяты в окружение здание “МВД ЛНР”, где забаррикадировался уволенный глава “ведомства” Игорь Корнет и “администрация” Игоря Плотницкого. По данным сепаратистских СМИ, люди в балаклавах не представляются и не объясняют, по чьему приказу блокировали город, пишет “Диалог.UA”.
Неизвестные не пускают ни машины, ни пешеходов.
Тем временем в Сети луганчане пишут, что автоматчики в масках перекрыли дорогу от Медианы к ЦР. У здания “МВД” стоит БТР и вооруженные люди. В Сети уже начали делать “ставки” на то, что Корнету не удастся остаться живым после такого конфликта с Плотницким. Жители оккупированной территории предполагают, что он либо совершит “суицид”, либо все же сместит главаря “ЛНР”.
“В оккупированом Луганске жаба против гадюки будет драться. Центр Луганска оцеплен бибизянами. Дай бог, шоб перех**рили побольше друг друга”; "Там уже и БТР, и БМП, и ЗУшку прикатили. Оцеплено все от Коцюбинского до Нимцовки. Говорят, что Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит"; “А я что вам вчера говорил: шоу начинается. Думаю, Корнет лично героически погибнет при задержании ДРГ. Падет смертью храбрых. Будем плакать всей республикой”, - пишут в Сети.
Теги: Донбасс, Луганск, война, полиция, МВД, ЛНР, Плотницкий
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