"Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"

21.11.2017 16:49

Впервые после начала "государственного" переворота в "ЛНР" со специальным заявлением выступил глава боевиков Игорь Плотницкий, объявивший настоящую войну так называемому "министру внутренних дел" Игорю Корнету.

На сайте "администрации ЛНР" опубликовано обращение Плотницкого к жителям "республики", в котором он обвиняет силовые структуры "ЛНР" и лично Корнета в отказе покинуть должность после решения луганского "суда", передает dialog.ua.

Плотницкий заявил, что большое количество боевиков с оружием в руках в центре Луганска является спецоперацией по отстранению Корнета от руководства "МВД", при этом главарь боевиков утверждает, что ситуация остается под его личным контролем, а уже в ближайшее время он обещает полностью "устранить проблему".