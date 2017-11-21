Главная / Новости / Луганская область / "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
Последние новости раздела
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание16:11
- Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин15:29
- “Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО15:10
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”12:39
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР11:39
- Война между Корнетом и Плотницким набирает обороты: экс-главарь “МВД ЛНР” с “Беркутом” забаррикадировался в здании, люди Плотницкого взяли его в кольцо. ВИДЕО11:19
- ОБСЕ обнаружила новые позиции сепаратистов и ракетные установки10:59
- Плотницкий и Корнет устроили войну в центре Луганска: здание “МВД ЛНР” оцеплено людьми с гранатометами и БТР, центр города перекрыт10:41
"Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
21.11.2017 16:49
Впервые после начала "государственного" переворота в "ЛНР" со специальным заявлением выступил глава боевиков Игорь Плотницкий, объявивший настоящую войну так называемому "министру внутренних дел" Игорю Корнету.
На сайте "администрации ЛНР" опубликовано обращение Плотницкого к жителям "республики", в котором он обвиняет силовые структуры "ЛНР" и лично Корнета в отказе покинуть должность после решения луганского "суда", передает dialog.ua.
Плотницкий заявил, что большое количество боевиков с оружием в руках в центре Луганска является спецоперацией по отстранению Корнета от руководства "МВД", при этом главарь боевиков утверждает, что ситуация остается под его личным контролем, а уже в ближайшее время он обещает полностью "устранить проблему".
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, ЛНР, боевики, Плотницкий, спецоперация
Читайте также:
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Поможет ли Киеву внутренняя война оккупантов Донбасса?
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание16:11
- Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин15:29
- “Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО15:10
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук14:02
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- «Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России12:58
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”12:39
- Мгновенно испарился: на Донбассе таинственно исчез мэр-сепаратист12:01
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР11:39
- Выдворение из Украины лже-бойца АТО Надирадзе16:30
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание16:11
- Радиоактивный выброс в России: стало известно о вреде для украинцев15:51
- Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин15:29
- Алексей Белый: Реформы власти только ухудшают жизнь простых украинцев15:11
- “Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО15:10
- В центр Киева стянули более трех тысяч силовиков14:39
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Рабинович: На наших глазах коррупционеры легко побеждают антикоррупционеров. ВИДЕО14:11
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук14:02
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- Бутерброд для бедных или инструмент выхода страны из демографического кризиса?22:24
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- “Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»