“Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого

21.11.2017 21:09

Поссорившиеся главарь террористов “ЛНР” Игорь Плотницкий и уволенный “министр” Игорь Корнет устроили “бурю в стакане” в оккупированном Луганске. Информацию прокомментировал депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передает "Диалог.UA".

“Один террорист, называющий себя "министром МВД ЛНР", Корнет не поделил "грязные деньги" от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки с другим террористом - “Жабой” Плотницким”, - коротко описал суть конфликта депутат. В отличие от других представителей украинских властей, Геращенко “разборкам” не порадовался.

Он справедливо предположил, что результатом этого безумия вполне могут стать жертвы среди гражданского населения. Депутат предупредил опального "министра" террористов, что тот очень пожалеет, если его "жалкая попытка захвата власти" обернется кровопролитием для луганчан. “Ты за это ответишь по полной программе! Отправишься вслед за Гиви и Мотороллой в ад!” - пригрозил Геращенко.