- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"16:49
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание16:11
- Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин15:29
“Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
Поссорившиеся главарь террористов “ЛНР” Игорь Плотницкий и уволенный “министр” Игорь Корнет устроили “бурю в стакане” в оккупированном Луганске. Информацию прокомментировал депутат Верховной Рады Антон Геращенко, передает "Диалог.UA".
“Один террорист, называющий себя "министром МВД ЛНР", Корнет не поделил "грязные деньги" от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки с другим террористом - “Жабой” Плотницким”, - коротко описал суть конфликта депутат. В отличие от других представителей украинских властей, Геращенко “разборкам” не порадовался.
Он справедливо предположил, что результатом этого безумия вполне могут стать жертвы среди гражданского населения. Депутат предупредил опального "министра" террористов, что тот очень пожалеет, если его "жалкая попытка захвата власти" обернется кровопролитием для луганчан. “Ты за это ответишь по полной программе! Отправишься вслед за Гиви и Мотороллой в ад!” - пригрозил Геращенко.
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, террорист, ЛНР, Геращенко, Плотницкий, Гиви
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь
- Плотницкий и Корнет устроили войну в центре Луганска: здание “МВД ЛНР” оцеплено людьми с гранатометами и БТР, центр города перекрыт
- Отличился "умом и сообразительностью": Плотницкий в оккупированном Луганске опозорился, приписав угольщикам Донбасса то, чего не было. ВИДЕО
- Война между Корнетом и Плотницким набирает обороты: экс-главарь “МВД ЛНР” с “Беркутом” забаррикадировался в здании, люди Плотницкого взяли его в кольцо. ВИДЕО
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"16:49
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание16:11
- Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин15:29
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- 1,2 миллиона украинских семей останутся без субсидий20:46
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- В Украине значительно подорожает основной продукт18:40
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Гражданин Грузии ранил двух человек в ресторане Харькова. ВИДЕО17:48
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»