Переселенка из Алчевска нуждается в помощи: необходимо вывезти троих внуков из «ЛНР»

21.11.2017 09:27

О Светлане Антоновне Черныш я узнала из соцсети. Благотворительный фонд «Жизнелюб» описал историю о 63-летней женщине, которая нуждается в помощи. Ей необходимо вывезти из «ЛНР» троих внуков, оставшихся почти месяц назад сиротами. К слову, Светлана – мать девятерых детей. Правда, до сегодняшнего дня дожили не все – 5 детей в разные годы погибли, сообщает dnews.dn.ua.

Судьба жительницы ныне неподконтрольного Алчевска настолько тронула меня, что я не могла пройти мимо. Мне захотелось с ней увидеться, поговорить, поддержать. Договорились встретиться в самом центре Киева, на улице Институтская. Но пока я ехала, Светлана Антоновна решила сходить в приемную Верховной Рады. Оказалось, что знакомые посоветовали ей написать обращения с просьбой о помощи на имя различных депутатов. В очереди перед дверью мы и начали общение, а продолжили, когда у Светланы Антоновны приняли исписанные листки. Моей собеседнице хватило полчаса, чтобы в деталях поведать свою жизнь – полную горя, печали и трагизма. Мне не верилось, что на долю одного человека может выпасть столько испытаний…

«Я родилась в Харькове. Еще мне не было и года, когда родители меня отдали в детский дом. Очень скоро меня удочерили, и чтобы никто не узнал, что я неродной ребенок, мы переехали в Алчевск Луганской области. Мне было 11 лет, когда я узнала, что неродная. К нам в гости приехал брат папы, и они почему-то поругались. Тогда мой дядя в сердцах назвал меня подкидышем. А немного ранее я нашла документы на имя другой девочки, в которых было написано, что эта самая девочка была взята из детского дома. Я была в таком отчаянии, что сбежала из дома и с подругой поехала в Харьков, чтобы узнать правду. Нашла детдом. Но узнать ничего не удалось, так как попала в поле зрения милиции. Меня определили в спецприемник, а оттуда меня забрали родители. Уже дома мы сели и поговори по душам».

«Жилось у приемных родителей мне хорошо. Мама работала страховым агентом, папа – закройщиком. Он был первоклассным специалистом и даже пошил костюм актеру Леониду Быкову. С папой мы были лучшими друзьями, а вот с мамой особо не ладили. Она особо не церемонилась, и при удобном случаем называла подкидышем, говорила, что нашла меня в помойном ведре. Родители вместе прожили 50 лет – до золотой свадьбы».

«С первым мужем познакомилась в родном городе. Я училась в училище №102, а Виталий служил в Алчевске. В браке у нас родилось трое детей, но двое из них уже умерли. Остался Антон, который сейчас с невесткой живет в Харькове. В это время нашлась моя родная мама. Она приехала к нам домой. Я категорически не хотела ее видеть, кричала на нее. Но папа остановил и сказал: "Сядь и выслушай человека". Я выслушала. Причина, по которой я оказалась в детском доме – болезнь мамы. Также выяснилось, что у меня еще где-то есть брат. Я его искала, но не нашла. Маму я простила. С мужем прожили 7 лет. Разошлись, потому что он нашел себе другую женщину. Я работала и воспитывала детей сама, правда родители очень помогали».

«А потом в моей жизни появился Вова – с ним я прожила18 лет. В нашей семье родились еще шесть детей. Но он умер от энцефалита. Был у меня и третий муж – гражданский. Так получилось, что и с Андреем тоже были вместе 18 лет. Совсем недавно он умер, пока я ездила в Харьков решать проблемы сына Антона».

«Антон родился в 1989 году. Еще учась в младших классах, он попал в аварию. Была амнезия. Это отразилось на здоровье. Сын не может читать и писать. Ему становилось все хуже. Год назад я поехала в Харьков, сняла квартиру, потом приехал сын с невесткой. У Антона в ногах плохое кровообращение. Сейчас оформляет группу по инвалидности. Первая или вторая будет – пока не ясно. К тому же у него проблемы с глазами. Скоро будет операция на глазах. Врачи сказали, что операцию проведут бесплатно. Поэтому за сына я спокойна».

«Почти полгода назад я переехала из Харькова в Киев. Опять-таки из-за сына. Сердце барахлило. Хотела, чтобы его посмотрели специалисты Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Но там все расписано на много месяцев вперед и меня попросили подождать до декабря. Так я осталась в столице. Живу на ул. Суздальской, в Доме социальной заботы – реабилитационный центр для бездомных, иначе говоря, там живут бомжи. Но там чисто, тепло, горячая вода, у каждого постояльца есть небольшая тумбочка для хранения вещей, которая закрывается на ключ. Правда в одной комнате живет по 18 человек. И кормят один раз – вечером. Но скажу честно, я никогда там не питаюсь, язва желудка дает о себе знать. Там я плачу 10 гривен. Режим таков – нас впускают туда в шесть вечера, ужин, купаемся, спим, а утром в 8 часов мы должны освободить помещение. Ухожу из центра, целыми днями хожу по улицам, стою под церковью и прошу милостыню. Кушать хожу на Подол. Там возле метро "Контрактовая площадь" фонд "Жизнелюб" кормит нуждающихся горячими обедами».

«В конце октября у меня не стало дочки Оксаны. Она 1983 года рождения. Она погибла в Алчевске. Сиротами остались близнецы Саша и Юра, им по 4 года и годовалая Вероника. Отец детей погиб во время катастрофы, когда близнецам было чуть больше двух лет».

«Работала на временной работе, потом уехала на похороны дочери и меня уволили. Мне очень нужны деньги, чтобы поехать в Алчевск (ныне под контролем "ЛНР" – прим. авт.) и забрать внуков. Жить будем в доме в Черниговской области. Его мне подарила одна добрая женщина. С ней я познакомилась в церкви. Это дом ее родителей, уже который год пустует. Она просто его подарила. Ни копейки не взяла. Дом хороший. Там есть сад, огород 10 соток. Там я смогу посадить разные овощи, зелень. Разводить курочек и уточек. Есть детский сад, школа. К тому же председатель сельсовета обещал помочь с дровами и трудоустроить. Дом очень большой. Помимо внуков хочу забрать дочку с мужем из Алчевска и сына Антона с невесткой из Харькова».

Сейчас Светлане Антоновне волонтеры собрали средства на проезд из Киева в Алчевск, а затем в новый дом в Чернигове. Но женщине также нужна зимняя обувь 39 размера, спортивный костюм или теплые брюки 58 размера, детские вещи (верхние и домашние) для годовалой девочки и двух 4-летних близнецов-мальчишек, детские кроватки и подгузники для внучки. Помочь можно, связавшись с фондом «Жизнелюб» (happyold.com.ua), волонтеры которого курируют Светлану Черныш.