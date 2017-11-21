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Плотницкий и Корнет устроили войну в центре Луганска: здание “МВД ЛНР” оцеплено людьми с гранатометами и БТР, центр города перекрыт
Утром 21 ноября в Луганске под управление “МВД ЛНР” подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Центр оккупированного города перекрыт. Как сообщает журналист Андрей Дихтяренко, таким образом уволенный глава силового “ведомства” Игорь Корнет решил обжаловать решение Игоря Плотницкого, пишет “Диалог.UA”.
“Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города”, - пишет Дихтяренко.
К слову, на сайте “МВД ЛНР” появилось обращение сотрудников “ведомства” к Плотницкому. “Полицейские” заявляют, что возмущены решением главаря “республики” и требуют назвать имя человека, который устроил травлю Корнета. А жители Луганска тем временем советуют друг другу не приближаться к кортежам Плотнцкого и Корнета в ближайшее время из-за высокй вероятности "диверсий".
Теги: Донбасс, Луганск, война, полиция, МВД, диверсия, ЛНР, Плотницкий
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