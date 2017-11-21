- “Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО15:10
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”12:39
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР11:39
- Война между Корнетом и Плотницким набирает обороты: экс-главарь “МВД ЛНР” с “Беркутом” забаррикадировался в здании, люди Плотницкого взяли его в кольцо. ВИДЕО11:19
- ОБСЕ обнаружила новые позиции сепаратистов и ракетные установки10:59
- Плотницкий и Корнет устроили войну в центре Луганска: здание “МВД ЛНР” оцеплено людьми с гранатометами и БТР, центр города перекрыт10:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 ноября10:17
- Переселенка из Алчевска нуждается в помощи: необходимо вывезти троих внуков из «ЛНР»09:27
“Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО
“МВД ЛНР” обнародовало видеообращение отставленного главаря “ведомства” Игоря Корнета о ситуации в оккупированном Луганске и перекрытии неизвестными людьми в камуфляже центра города. Корнет заявил, что ночью 21 ноября “МВД ЛНР” удалось поймать украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию “республики”, пишет “Диалог.UA”.
“Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников”, - заявил Корнет. Он также заявил, что в последнее время в “ЛНР” распространили фейковую информацию о “причастности сотрудников “МВД” к противоправной деятельности “.
Корнет уверяет, что причиной резонансных сообщений стала якобы причастность “отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины” .
Наемникам Корнета удалось найти доказательства нарушений. Корнет уверяет, что сегодня ночью отчитался о работе перед Игорем Плотницким, результатом чего стало возбуждение “уголовных дел” и ареста всех трех подозреваемых.
Напомним, утром 21 ноября центр Луганска перекрыли неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков. Инцидент произошел на фоне противостояния Корнета и Плотницкого и после объявления об увольнении главаря “МВД ЛНР”. Не исключалось, что в живых после активной фазы противостояния террористов останется только один главарь.
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, ЛНР, Плотницкий, террористы, диверсанты
- "Кинула" главаря "ЛНР" и его "шестерок" - Плотницкий такого стерпеть не смог: стало известно, за что в Луганске террористы "расправились" с подружкой Ефремова Ткаченко
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Плотницкий и Корнет устроили войну в центре Луганска: здание “МВД ЛНР” оцеплено людьми с гранатометами и БТР, центр города перекрыт
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета
- Война между Корнетом и Плотницким набирает обороты: экс-главарь “МВД ЛНР” с “Беркутом” забаррикадировался в здании, люди Плотницкого взяли его в кольцо. ВИДЕО
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- “Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО15:10
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук14:02
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- «Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России12:58
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”12:39
- Мгновенно испарился: на Донбассе таинственно исчез мэр-сепаратист12:01
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР11:39
- Война между Корнетом и Плотницким набирает обороты: экс-главарь “МВД ЛНР” с “Беркутом” забаррикадировался в здании, люди Плотницкого взяли его в кольцо. ВИДЕО11:19
- ОБСЕ обнаружила новые позиции сепаратистов и ракетные установки10:59
- “Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО15:10
- В центр Киева стянули более трех тысяч силовиков14:39
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Рабинович: На наших глазах коррупционеры легко побеждают антикоррупционеров. ВИДЕО14:11
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук14:02
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- «Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России12:58
- “Корнет либо самоубьется, либо переворот устроит", - соцсети начали делать ставки на исход войны между Плотницким и экс-главарем “МВД ЛНР”12:39
- Украина будет просить МВФ о новом кредите, для погашения старых долгов12:20
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- Бутерброд для бедных или инструмент выхода страны из демографического кризиса?22:24
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- “Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»