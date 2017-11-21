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Война между Корнетом и Плотницким набирает обороты: экс-главарь “МВД ЛНР” с “Беркутом” забаррикадировался в здании, люди Плотницкого взяли его в кольцо. ВИДЕО
Утром 21 ноября центр оккупированного Луганска перекрыли неизвестные люди в камуфляже с оружием. Позже выяснилось, что уволенный главарь “МВД ЛНР” Игорь Корнет пытается вернуть свои полномочия, захватив здание “ведомства”. На данный момент, по данным местных жителей, Корнет забаррикадировался в здании “МВД” вместе с бывшим "Беркутом". Здание оцепили “силовики”, лояльные к Игорю Плотницкому, и взяли под контроль здание КРРТ (телевидение), пишет “Диалог.UA”.
Люди в камуфляже без опознавательных знаков на камеру говорят, что проводят совместные плановые учения с “Беркутом”. “Мы работаем совместно с сотрудниками “Беркута”. Территория находится под контролем Службы правительственной безопасности, но данные люди вооруженные прибыли, не объясняют своих действий, из-за чего они здесь. Единственное, что сказали, блокировать въезд и выезд, подъезд к административным зданиям. Люди тоже не могут пройти”, - говорит неназванный мужчина.
По сведениям источника “Диалог.UA”, забаррикадировавшийся в здании “МВД ЛНР” Корнет приказал своим людям держать оборону. “Министру грозит арест. С 20.11.2017 право подписи как и.о. министра принадлежит Черкову В. А.”, - утверждает источник. К месту происшествия прибывают сотрудники “комендатуры”.
Теги: Донбасс, Луганск, МВД, СБУ, беркут, ЛНР, Плотницкий
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