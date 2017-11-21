Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Замглавы СММ ОБСЕ Хуг встретился в Луганске с главарем “ЛНР” Плотницким: стало известно, за что отчитали сепаратиста

21.11.2017 09:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Замглавы СММ ОБСЕ Хуг встретился в Луганске с главарем “ЛНР” Плотницким: стало известно, за что отчитали сепаратиста

В понедельник, 20 ноября, в оккупированном Луганске состоялась встреча заместителя миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга с одиозным главарем террористической “ЛНР” Игорем Плотницким. Обсуждались самые острые вопросы. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что в сообщении ОБСЕ, в котором говорится о встрече, Плотницкого позорно называют просто “господином”, ни о каких его “почетных статусах” не упоминается. В ходе переговоров Хуг пытался “наставить на путь истинный” террориста, призывая наконец начать выполнять Минские соглашения.

Помимо этого, речь шла и о допуске сепаратистами наблюдателей миссии на всю оккупированную территорию, включая и участок на российской границе. Также главарю “ЛНР” еще раз напомнил о недопустимости каких-либо угроз его вояк в адрес членов миссии.

Еще одной темой разговора стала стремительно рушащаяся инфраструктура Луганщины. Представитель ОБСЕ призвал главаря “ЛНР” наконец позаботиться о территории, которую оккупировал вместе с Кремлем.



Теги: Донбасс, Луганск, переговоры, ОБСЕ, ЛНР, Плотницкий, Минские договоренности
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх