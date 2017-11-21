Замглавы СММ ОБСЕ Хуг встретился в Луганске с главарем “ЛНР” Плотницким: стало известно, за что отчитали сепаратиста

21.11.2017 09:04

В понедельник, 20 ноября, в оккупированном Луганске состоялась встреча заместителя миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга с одиозным главарем террористической “ЛНР” Игорем Плотницким. Обсуждались самые острые вопросы. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что в сообщении ОБСЕ, в котором говорится о встрече, Плотницкого позорно называют просто “господином”, ни о каких его “почетных статусах” не упоминается. В ходе переговоров Хуг пытался “наставить на путь истинный” террориста, призывая наконец начать выполнять Минские соглашения.

Помимо этого, речь шла и о допуске сепаратистами наблюдателей миссии на всю оккупированную территорию, включая и участок на российской границе. Также главарю “ЛНР” еще раз напомнил о недопустимости каких-либо угроз его вояк в адрес членов миссии.

Еще одной темой разговора стала стремительно рушащаяся инфраструктура Луганщины. Представитель ОБСЕ призвал главаря “ЛНР” наконец позаботиться о территории, которую оккупировал вместе с Кремлем.