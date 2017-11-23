Последние новости раздела
- В охваченном внутриклановыми разборками Луганске прогремел взрыв08:08
- В Луганске могут начаться уличные бои08:02
- «Экс-премьер» «ЛНР» Цыпкалов скончался от пыток. ВИДЕО07:53
- Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета07:44
- "Зеленые человечки" разблокировали здание "прокуратуры" "ЛНР" и центральные улицы Луганска . ВИДЕО07:36
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО07:29
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
«Экс-премьер» «ЛНР» Цыпкалов скончался от пыток. ВИДЕО
23.11.2017 07:53
Вскрытие показало, что у бывшего "главы правительства" сломаны ребра по обеим сторонам тела.
Бывший глава "правительства" самопровозглашенной «Луганской народной республики» Геннадий Цыпкалов умер от пыток. Об этом об этом сообщил следователь "Генпрокуратуры" «ЛНР» Алексей Олейник.
Олейник расскаал, что он присутствовал при вскрытии Цыпкалова, которого ранее привезли в надзорный орган на допрос.
"Первичные результаты, те, которые не написаны на бумаге, просто переданы на словах, были таковы, что у Цыпкалова сломаны ребра по обеим сторонам тела и была асфиксия. Была на месте обнаружена петля на шее, странгуляционная борозда. А в выводах причиной смерти указали только асфиксию", - сказал Олейник.
Теги: Донбасс, премьер-министр, смерть, пытки, ЛНР
Читайте также:
- Азаров может стать жертвой протестующих в Донецке инвалидов-чернобыльцев
- Журналистка рассказал об издевательствах и пытках в застенках боевиков "ЛНР"
- Футбол Донбасса понёс утрату - сегодня умер 24-летний игрок "Зари" (ВИДЕО)
- В больнице умер мужчина, получивший ранение во время ограбления банка в Донецке
- Обмороженный украинец скончался в пункте обогрева
- Под Киевом погиб футболист "Черноморца"
- В охваченном внутриклановыми разборками Луганске прогремел взрыв08:08
- В Луганске могут начаться уличные бои08:02
- «Экс-премьер» «ЛНР» Цыпкалов скончался от пыток. ВИДЕО07:53
- Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета07:44
- "Зеленые человечки" разблокировали здание "прокуратуры" "ЛНР" и центральные улицы Луганска . ВИДЕО07:36
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО07:29
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- В охваченном внутриклановыми разборками Луганске прогремел взрыв08:08
- В Луганске могут начаться уличные бои08:02
- «Экс-премьер» «ЛНР» Цыпкалов скончался от пыток. ВИДЕО07:53
- Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета07:44
- "Зеленые человечки" разблокировали здание "прокуратуры" "ЛНР" и центральные улицы Луганска . ВИДЕО07:36
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО07:29
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему22:25
- Украинским военным разрешили носить усы и бороды22:00
- Готовьтесь все: Путин предупредил о скорой войне21:41
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка