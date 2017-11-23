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«Экс-премьер» «ЛНР» Цыпкалов скончался от пыток. ВИДЕО

23.11.2017 07:53
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«Экс-премьер» «ЛНР» Цыпкалов скончался от пыток. ВИДЕО

Вскрытие показало, что у бывшего "главы правительства" сломаны ребра по обеим сторонам тела.
Бывший глава "правительства" самопровозглашенной «Луганской народной республики» Геннадий Цыпкалов умер от пыток. Об этом об этом сообщил следователь "Генпрокуратуры" «ЛНР» Алексей Олейник.
Олейник расскаал, что он присутствовал при вскрытии Цыпкалова, которого ранее привезли в надзорный орган на допрос.
"Первичные результаты, те, которые не написаны на бумаге, просто переданы на словах, были таковы, что у Цыпкалова сломаны ребра по обеим сторонам тела и была асфиксия. Была на месте обнаружена петля на шее, странгуляционная борозда. А в выводах причиной смерти указали только асфиксию", - сказал Олейник.



Теги: Донбасс, премьер-министр, смерть, пытки, ЛНР
 
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