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Корнет: Украинский спецназ готовился зайти в Луганск после отстранения руководства МВД ЛНР

23.11.2017 08:19
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Корнет: Украинский спецназ готовился зайти в Луганск после отстранения руководства МВД ЛНР

По словам Игоря Корнета, в случае успеха усилий украинских агентов по отстранению руководства «МВД ЛНР» уже на следующее утро в «республику» был готов зайти 3-й полк спецназа ГУР МОУ, сообщают сепаратистские ресурсы.
«Но мы не прошляпили удар в спину. За малым не получилось вернуться назад, в «неньку». В реальности за малым. Буквально недели 2», - сказал Корнет.



Теги: Украина, Донбасс, Луганск, спецназ, ЛНР
 
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